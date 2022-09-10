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Резников об успехах "Рамштайна-5": Договорились о более мощной подготовке украинских бойцов

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 14:06

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что на Рамштайн-5 страны договорились сильнее готовить к бою украинских военных.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов.

Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад.

Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия.

На Рамштайне-5 я обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных тренировочных программ в других странах-соседях. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки.

Детали: Резников сообщил, что его "очень приятно удивила Словения, которая предложила действительно мощную помощь". По словам министра, это будет реальное усиление на поле боя "именно в тот момент, когда нужно".

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Темы: РезниковРамштайнВооруженные силывойна
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