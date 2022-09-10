Іспанська армія навчатиме українських військових

Іспанська армія долучиться до процесу навчання українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни" - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що навчання проходитиме у Сарагосі.

Як це вже робить Сполучене Королівство на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових – йдеться про навчання десятків тисяч солдатів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.