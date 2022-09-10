Испанская армия будет учить украинских военных

Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Реклама:

Сообщается, что обучение будет проходить в Сарагосе.

Как это делает Соединенное Королевство на своей территории, министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.

Ранее сообщалось, что Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных – речь идет об обучении десяткам тысяч солдат.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.