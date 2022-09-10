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Боснія та Герцеговина зібралася на матч у Росію. УАФ вимагає скасування

Роман ПетренкоСубота, 10 вересня 2022, 15:23
Боснія та Герцеговина зібралася на матч у Росію. УАФ вимагає скасування
фото збірної біг, getty

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з вимогою не допустити проведення товариського матчу Росія — Боснія і Герцеговина, який має відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі на "Газпром-Арені".

Джерело: УАФ, Dynamonamia

Дослівно: "Нагадуємо, що через воєнну агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА.

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У такій ситуації рішення Федерації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями".

Деталі: Також УАФ надіслала листа Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такого матчу.

Нападник, капітан та найкращий гравець збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко відмовляється грати у спарингу з Росією.

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Пряма мова Джеко: "Я проти цього матчу. Я завжди виступаю лише за мир. Асоціація знає мою думку. На жаль, я не той, хто приймає рішення про те, з ким гратиме БіГ, але я маю чітку позицію, яка не включає участь у цій грі, поки страждають невинні люди.

Я солідарний із народом України у цей складний час для них".

Теми: футболсанкціїРосіяБоснія
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