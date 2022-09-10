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Босния и Герцеговина собрались на матч в Россию. УАФ требует отменить

Роман ПетренкоСуббота, 10 сентября 2022, 15:23
фото сборной биг, getty

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина, который состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

Источник: УАФ, Dynamonamia

Дословно: "Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями".

Детали: Также УАФ направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором объяснила недопустимость проведения такого матча.

Нападающий, капитан и лучший игрок сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказывается играть в спарринге с Россией.

Прямая речь Джеко: "Я против этого матча. Я всегда выступаю только за мир. Ассоциация знает мое мнение. К сожалению, я не тот, кто принимает решение о том, с кем будет играть БиГ, но у меня есть четкая позиция, которая не включает участие в этой игре, пока страдают невинные люди.

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Я солидарен с народом Украины в это сложное время для них".

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Темы: футболсанкцииРосcияБосния
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