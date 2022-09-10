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Київщина: затримали начальника військової РДА – брав хабарі за внесення даних до системи "Шлях"

Ірина БалачукСубота, 10 вересня 2022, 16:24
Київщина: затримали начальника військової РДА – брав хабарі за внесення даних до системи Шлях
Фото прокуратури

Правоохоронці затримали начальника однієї з районних військових адміністрацій Київської області та його радника, які брали хабарі за внесення даних до системи "Шлях", що вона дозволяє виїзд чоловіків за кордон.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "У ході контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після отримання ними 350 тис грн". 

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фото прокуратури 

Деталі: За даними слідства, чоловіки налагодили схему вимагання хабарів з представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон. 

 
Фото прокуратури 

Наразі затриманим повідомили про підозру.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

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Теми: прокуратурахабаркордон
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