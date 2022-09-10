Київщина: затримали начальника військової РДА – брав хабарі за внесення даних до системи "Шлях"
Правоохоронці затримали начальника однієї з районних військових адміністрацій Київської області та його радника, які брали хабарі за внесення даних до системи "Шлях", що вона дозволяє виїзд чоловіків за кордон.
Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook
Дослівно прокуратура: "У ході контролю за вчиненням злочину начальника військової адміністрації та його радника затримали після отримання ними 350 тис грн".
Деталі: За даними слідства, чоловіки налагодили схему вимагання хабарів з представників благодійних організацій за внесення даних про водіїв до інформаційної бази, що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон.
Наразі затриманим повідомили про підозру.
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.