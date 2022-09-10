Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киевщина: задержали начальника военной РГА – брал взятки за внесение данных в систему "Путь"

Ирина БалачукСуббота, 10 сентября 2022, 16:24
Киевщина: задержали начальника военной РГА – брал взятки за внесение данных в систему Путь
Фото прокуратуры

Правоохранители задержали начальника одной из районных военных администраций Киевской области и его советника, бравших взятки за внесение данных в систему "Путь", которая она разрешает выезд мужчин за границу.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советника задержали после получения ими 350 тыс. грн". 

Реклама:
 
Фото прокуратуры

Детали: По данным следствия, мужчины наладили схему вымогательства взяток с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу. 

 
фото прокуратуры

Задержанным сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: прокуратуравзяткаграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
прокуратура
Россияне в Угледаре попали в многоэтажку: убиты два человека, еще двое ранены
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: