Киевщина: задержали начальника военной РГА – брал взятки за внесение данных в систему "Путь"

Правоохранители задержали начальника одной из районных военных администраций Киевской области и его советника, бравших взятки за внесение данных в систему "Путь", которая она разрешает выезд мужчин за границу.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советника задержали после получения ими 350 тыс. грн".

Фото прокуратуры

Детали: По данным следствия, мужчины наладили схему вымогательства взяток с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу.

фото прокуратуры

Задержанным сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.