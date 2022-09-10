Киевщина: задержали начальника военной РГА – брал взятки за внесение данных в систему "Путь"
Правоохранители задержали начальника одной из районных военных администраций Киевской области и его советника, бравших взятки за внесение данных в систему "Путь", которая она разрешает выезд мужчин за границу.
Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook
Дословно прокуратура: "В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советника задержали после получения ими 350 тыс. грн".
Детали: По данным следствия, мужчины наладили схему вымогательства взяток с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу.
Задержанным сообщили о подозрении.
Решается вопрос об избрании им мер пресечения.