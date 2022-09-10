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Киевщина: задержали начальника военной РГА – брал взятки за внесение данных в систему "Путь"

Ирина БалачукСуббота, 10 сентября 2022, 16:24
Фото прокуратуры

Правоохранители задержали начальника одной из районных военных администраций Киевской области и его советника, бравших взятки за внесение данных в систему "Путь", которая она разрешает выезд мужчин за границу.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "В ходе контроля за совершением преступления начальника военной администрации и его советника задержали после получения ими 350 тыс. грн". 

 
Фото прокуратуры

Детали: По данным следствия, мужчины наладили схему вымогательства взяток с представителей благотворительных организаций за внесение данных о водителях в информационную базу, предоставляющую возможность беспрепятственного выезда за границу. 

 
фото прокуратуры

Задержанным сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.  

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Темы: прокуратуравзяткаграница
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