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Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 16:57
Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З FACEBOOK

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях захопленого раніше окупантами Лисичанська.

Джерело: Гайдай у Facebook і в коментарі Суспільному

Деталі: У коментарі Суспільному Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська. Посадовець не надав жодних подробиць.

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Водночас на своїй сторінці у Facebook очільник ОВА опублікував пост із натяком на швидку деокупацію Лисичанська.

Дослівно Гайдай у Facebook: "Лисичанськ… Чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню".

"Сватово та Кремінна – як у вас справи? Я просто поцікавився…".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Теми: Луганська областьдеокупаціяЛисичанськ
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