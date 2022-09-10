Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях захопленого раніше окупантами Лисичанська.

Джерело: Гайдай у Facebook і в коментарі Суспільному

Деталі: У коментарі Суспільному Гайдай повідомив, що українські військові перебувають на околицях Лисичанська. Посадовець не надав жодних подробиць.

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Водночас на своїй сторінці у Facebook очільник ОВА опублікував пост із натяком на швидку деокупацію Лисичанська.

Дослівно Гайдай у Facebook: "Лисичанськ… Чудове українське місто. Ох і роботи буде по відновленню".

"Сватово та Кремінна – як у вас справи? Я просто поцікавився…".

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Що передувало: 3 липня Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.