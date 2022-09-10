Макрон обговорив із Зеленським ситуацію на ЗАЕС і подальшу підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Президенти обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка залишається дуже тривожною.

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"Вони висловили підтримку діяльності Міжнародного агентства з атомної енергії. Обидва президенти поділяють однакову вимогу щодо виведення російських військ із цього району для гарантування безпеки ядерних установок" - йдеться у повідомленні.

Макрон також розпитав Зеленського про розвиток ситуації на полі бою та про потреби України, у задоволенні яких Франція могла б сприяти, повідомили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі окупованої Запорізької АЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.