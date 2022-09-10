Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС и дальнейшую поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Елисейского дворца.

Президенты обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной.

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"Они выразили поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии. Оба президента разделяют одинаковое требование о выводе российских войск из этого района для обеспечения безопасности ядерных установок" - говорится в сообщении.

Макрон также расспросил Зеленского о развитии ситуации на поле боя и потребностях Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы способствовать, сообщили в Елисейском дворце.

Напомним, руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.