Росіяни обстріляли Харків, є загиблий та поранені
Субота, 10 вересня 2022, 19:13
У суботу російські війська обстріляли Холодногірський район Харкова, відомо про одного загиблого та двох постраждалих.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Є інформація про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа".
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Деталі: За словами Терехова, відомо про два прильоти.
"Попередньо один по житловому будинку, другий – до адміністративно-виробничому приміщенню", – зазначив він.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що Холодногірський район Харкова обстріляли близько 18:30 з РСЗВ.
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