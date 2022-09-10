Росіяни обстріляли Харків, є загиблий та поранені

У суботу російські війська обстріляли Холодногірський район Харкова, відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Є інформація про одного загиблого та двох постраждалих внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа".

Деталі: За словами Терехова, відомо про два прильоти.

"Попередньо один по житловому будинку, другий – до адміністративно-виробничому приміщенню", – зазначив він.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що Холодногірський район Харкова обстріляли близько 18:30 з РСЗВ.