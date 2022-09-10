Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Харьков, есть погибший и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 19:13
Игорь Терехов, фото из Facebook

В субботу российские войска обстреляли Холодногорский район Харькова, известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Есть информация об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Холодногорского района. Пострадало несколько частных домов, в одном из них пожар".

Детали: По словам Терехова, известно о двух прилетах.

"Предварительно один в жилой дом, второй – в административно-производственное помещение", – отметил он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что Холодногорский район Харькова обстреляли около 18:30 из РСЗО.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Нуланд: Не вижу интереса Байдена ко встрече с Путиным на саммите G20

Форум YES: Резников ответил западным партнерам об условиях переговоров с Россией

фотоВСУ освободили еще два села в Харьковской области – президент

Зеленский: 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости

фотоГБР задержало начальника оккупационной "полиции" освобожденной Балаклеи

"Отвлекающие мероприятия": В РФ наконец прокомментировали деоккупацию на Харьковщине

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьков
Обстрел Харькова: в ОВА рассказали о состоянии 14 пострадавших
Россия ударила по центру Харькова: горит детсад, есть пострадавшие
От ночных обстрелов в Харькове погибла женщина, в Чугуеве тоже есть погибшая
Последние новости
08:36
Запорожская АЭС полностью остановлена ​​– Энергоатом
07:37
фотоРФ выпустила ракету по Днепру, из "Градов" обстреляла Никополь, есть раненые
07:23
Россияне открыли мощный огонь по Николаеву, девять раненых
07:00
Сводка Генштаба: Из-за потерь россияне планируют "мобилизацию" на оккупированных территориях
05:58
NYT: США оценили успехи на востоке и возвращение Изюма как важнейшие достижения Украины
05:01
Мэр Парижа предложит сократить освещение Эйфелевой башни на фоне энергокризиса
04:15
Минск договорился сотрудничать с оккупированным Севастополем, несмотря на непризнание аннексии
03:16
Кулеба: Мы показали, что способны победить, но нам нужно больше оружия
02:39
ОК "Юг": Уничтожена российская переправа возле Новой Каховки
01:39
Нуланд: Не вижу интереса Байдена ко встрече с Путиным на саммите G20
Все новости...