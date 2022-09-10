Россияне обстреляли Харьков, есть погибший и раненые

В субботу российские войска обстреляли Холодногорский район Харькова, известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Есть информация об одном погибшем и двух пострадавших в результате обстрела Холодногорского района. Пострадало несколько частных домов, в одном из них пожар".

Детали: По словам Терехова, известно о двух прилетах.

"Предварительно один в жилой дом, второй – в административно-производственное помещение", – отметил он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что Холодногорский район Харькова обстреляли около 18:30 из РСЗО.