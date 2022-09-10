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Окупанти перемістили резерви до Херсона – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 19:59
Окупанти перемістили резерви до Херсона – Генштаб
ілюстративне фото ArmyInform

Російські окупанти намагаються посилити свої позиції в Херсоні за рахунок переміщення резервів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "У звʼязку з наближенням підрозділів Сил оборони, у Херсонській області командування російських окупаційних військ намагається посилити місто Херсон за рахунок переміщення резервів.

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Так, у обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що загарбники намагаються вести роботи щодо відновлення руху через міст Каховської ГЕС, ділянка якого знаходиться під вогневим контролем Збройних Сил України.

У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ Росії – перевіряють мобільні пристрої, шукають громадян, які допомагають Збройним Силам України. Схожа ситуація і в Енергодарі Запорізької області.

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Теми: ХерсонГенштабокупація
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