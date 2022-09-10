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Оккупанты переместили резервы в Херсон – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 19:59
иллюстративная фотография ArmyInform

Российские оккупанты пытаются усилить свои позиции в Херсоне на счет перемещения резервов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов.

Так, в областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе".

Детали: В Генштабе также сообщили, что захватчики пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

В Новой Каховке захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия с участием сотрудников ФСБ России – проверяют мобильные устройства, ищут граждан, помогающих Вооруженным Силам Украины. Похожая ситуация и в Энергодаре Запорожской области.

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Темы: ХерсонГенштабоккупация
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