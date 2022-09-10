На Донеччині внаслідок обстрілу поранено дитину
Субота, 10 вересня 2022, 20:34
Внаслідок російського обстрілу Очеретинської селищної територіальної громади на Донеччині дістав поранення хлопчик 2012 року народження.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "О 12:55 відділення 13 державної пожежно-рятувальної частини 15 державного пожежно-рятувального загону на автомобілі швидкої медичної допомоги виїхало до Очеретинської СТГ Покровського району.
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В результаті обстрілу отримав поранення хлопчик 2012 р.н. та потребував невідкладної медичної допомоги.
Рятувальники транспортували постраждалого до лікувального закладу м. Мирноград".