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На Донеччині внаслідок обстрілу поранено дитину

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 20:34
поранений хлопчик, фото ДСНС

Внаслідок російського обстрілу Очеретинської селищної територіальної громади на Донеччині дістав поранення хлопчик 2012 року народження.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "О 12:55 відділення 13 державної пожежно-рятувальної частини 15 державного пожежно-рятувального загону на автомобілі швидкої медичної допомоги виїхало до Очеретинської СТГ Покровського району.

В результаті обстрілу отримав поранення хлопчик 2012 р.н. та потребував невідкладної медичної допомоги.

Рятувальники транспортували постраждалого до лікувального закладу м. Мирноград".

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Теми: Донецька областьвійнадіти
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