На Донетчине в результате обстрела ранен ребенок

В результате обстрела Очеретинской поселковой территориальной общины в Донецкой области получил ранение мальчик 2012 года рождения.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В 12:55 отделение 13 государственной пожарно-спасательной части 15 государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле скорой медицинской помощи выехало в Очеретинскую ПТО Покровского района.

В результате обстрела получил ранение мальчик 2012 г.р. и нуждался в неотложной медицинской помощи.

Спасатели транспортировали пострадавшего в лечебное учреждение г. Мирноград".