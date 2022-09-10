На Донетчине в результате обстрела ранен ребенок
Суббота, 10 сентября 2022, 20:34
В результате обстрела Очеретинской поселковой территориальной общины в Донецкой области получил ранение мальчик 2012 года рождения.
Источник: ГСЧС Украины
Дословно: "В 12:55 отделение 13 государственной пожарно-спасательной части 15 государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле скорой медицинской помощи выехало в Очеретинскую ПТО Покровского района.
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В результате обстрела получил ранение мальчик 2012 г.р. и нуждался в неотложной медицинской помощи.
Спасатели транспортировали пострадавшего в лечебное учреждение г. Мирноград".