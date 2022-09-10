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На Донетчине в результате обстрела ранен ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 20:34
раненый мальчик, фото ГСЧС

В результате обстрела Очеретинской поселковой территориальной общины в Донецкой области получил ранение мальчик 2012 года рождения.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В 12:55 отделение 13 государственной пожарно-спасательной части 15 государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле скорой медицинской помощи выехало в Очеретинскую ПТО Покровского района.

В результате обстрела получил ранение мальчик 2012 г.р. и нуждался в неотложной медицинской помощи.

Спасатели транспортировали пострадавшего в лечебное учреждение г. Мирноград".

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Темы: Донецкая областьвойнадети
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