Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Донетчине в результате обстрела ранен ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 20:34
На Донетчине в результате обстрела ранен ребенок
раненый мальчик, фото ГСЧС

В результате обстрела Очеретинской поселковой территориальной общины в Донецкой области получил ранение мальчик 2012 года рождения.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "В 12:55 отделение 13 государственной пожарно-спасательной части 15 государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле скорой медицинской помощи выехало в Очеретинскую ПТО Покровского района.

Реклама:

В результате обстрела получил ранение мальчик 2012 г.р. и нуждался в неотложной медицинской помощи.

Спасатели транспортировали пострадавшего в лечебное учреждение г. Мирноград".

Темы: Донецкая областьвойнадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Донецкая область
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: