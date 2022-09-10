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Зеленський: 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 22:51
Зеленський: 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності
Володимир Зеленський на форумі YES, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що 90 днів майбутньої зими вирішать більше, ніж 30 років незалежності України і ніж всі роки існування ЄС.

Джерело: виступ президента Володимира Зеленського на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві

Пряма мова: "Це найскладніша зима для всього світу… Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи та спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається, це її останній аргумент…

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Попереду 90 днів, які вирішать більше, ніж 30 років незалежності України. 90 днів, які вирішать більше, ніж усі роки існування Європейського Союзу. Зима визначить наше майбутнє".

Деталі: За словами Зеленського, Україна не сумнівається, що здатна пройти зимовий період без російських енергоресурсів. "Не тільки Україна, а й усі поважні європейські держави", - додав він.

"Завершити демонтаж російського впливу… необхідно зараз, при підготовці до зими, до вирішальних 90 днів", - сказав президент.

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Він закликав протягом осені максимально посилити санкції проти Росії, погодити всі механізми для реального обмеження російських експортних доходів і забезпечити основи для впровадження міжнародного компенсаційного механізму за війну.

Пряма мова: "Потрібні максимальні візові обмеження для громадян Російської Федерації, щоб спонукати їх до помітного антивоєнного руху. Не просто популізму, а помітного руху, помітної сміливості.

А також блокування російської пропаганди й депортація всіх пропагандистів з усіх демократичних країн, щоб у Росії не було навіть шансів сіяти політичний і соціальний хаос".

Більше деталей: Зеленський закликав зробити так, що ця зима стане найважчою саме для Росії. "Ми можемо зробити так, що після цих 90 днів шлях до нашої перемоги стане чіткішим", - сказав він.

Водночас він вважає, що взимку "мішенями російських ракет можуть стати і стануть підприємства та інфраструктура, які забезпечують людей теплом і електрикою". Тому президент закликає партнерів допомогти Україні з системами протиповітряної оборони.

Зеленський також заявив, що Україна може збільшити експорт електроенергії до сусідніх країн.

"Ми вже експортуємо електрику нашим сусідам, яка допомагає заміщувати брудні російські енергоресурси, і легко можемо збільшити експорт як мінімум до двох з половиною гігават, а згодом – іще більше…. Але для цього потрібно, щоб російські військові забралися з території Запорізької АЕС. Це фундаментальний європейський інтерес зараз, у цей час перед зимою", - сказав він.

Теми: ЗеленськийенергетикаЄСвійна
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