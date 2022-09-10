Зеленский: 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости

Президент Владимир Зеленский считает, что 90 дней предстоящей зимой решат больше, чем 30 лет независимости Украины и чем все годы существования ЕС.

Источник: выступление президента Владимира Зеленского на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве

Прямая речь: "Это самая сложная зима для всего мира… Россия делает все, чтобы за 90 дней этой зимы сломить сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление мира. Это то, на что Россия надеется, это ее последний аргумент…

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Впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше всех лет существования Европейского Союза. Зима определит наше будущее".

Детали: По словам Зеленского, Украина не сомневается, что способна пройти зимний период без российских энергоресурсов. "Не только Украина, но и все важные европейские государства", - добавил он.

"Завершить демонтаж российского влияния... необходимо сейчас, при подготовке к зиме, к решающим 90 дням", - сказал президент.

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Он призвал в течение осени максимально усилить санкции против России, согласовать все механизмы реального ограничения российских экспортных доходов и обеспечить основы для внедрения международного компенсационного механизма за войну.

Прямая речь: "Нужны максимальные визовые ограничения для граждан Российской Федерации, чтобы побудить их к заметному антивоенному движению. Не просто популизму, а заметному движению, заметной смелости.

А также блокировка российской пропаганды и депортация всех пропагандистов из всех демократических стран, чтобы у России не было даже шансов сеять политический и социальный хаос".

Больше деталей: Зеленский призвал сделать так, что эта зима станет самой тяжелой для России. "Мы можем сделать так, что после этих 90 дней путь к нашей победе станет более четким", - сказал он.

В то же время, он считает, что зимой "мишенями российских ракет могут стать и станут предприятия и инфраструктура, которые обеспечивают людей теплом и электричеством". Потому президент призывает партнеров помочь Украине с системами противовоздушной обороны.

Зеленский также заявил, что Украина может увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны.

"Мы уже экспортируем электричество нашим соседям, которое помогает замещать грязные российские энергоресурсы, и легко можем увеличить экспорт как минимум до двух с половиной гигаватт, а потом еще больше…. Но для этого нужно, чтобы российские военные убрались с территории Запорожской АЭС. Это фундаментальный европейский интерес сейчас, сейчас перед зимой", - сказал он.