Зеленский: 90 дней зимы решат больше, чем 30 лет независимости

Президент Владимир Зеленский считает, что 90 дней предстоящей зимой решат больше, чем 30 лет независимости Украины и чем все годы существования ЕС.

Источник: выступление президента Владимира Зеленского на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве

Прямая речь: "Это самая сложная зима для всего мира… Россия делает все, чтобы за 90 дней этой зимы сломить сопротивление Украины, сопротивление Европы и сопротивление мира. Это то, на что Россия надеется, это ее последний аргумент…

Впереди 90 дней, которые решат больше, чем 30 лет независимости Украины. 90 дней, которые решат больше всех лет существования Европейского Союза. Зима определит наше будущее".

Детали: По словам Зеленского, Украина не сомневается, что способна пройти зимний период без российских энергоресурсов. "Не только Украина, но и все важные европейские государства", - добавил он.

"Завершить демонтаж российского влияния... необходимо сейчас, при подготовке к зиме, к решающим 90 дням", - сказал президент.

Он призвал в течение осени максимально усилить санкции против России, согласовать все механизмы реального ограничения российских экспортных доходов и обеспечить основы для внедрения международного компенсационного механизма за войну.

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Прямая речь: "Нужны максимальные визовые ограничения для граждан Российской Федерации, чтобы побудить их к заметному антивоенному движению. Не просто популизму, а заметному движению, заметной смелости.

А также блокировка российской пропаганды и депортация всех пропагандистов из всех демократических стран, чтобы у России не было даже шансов сеять политический и социальный хаос".

Больше деталей: Зеленский призвал сделать так, что эта зима станет самой тяжелой для России. "Мы можем сделать так, что после этих 90 дней путь к нашей победе станет более четким", - сказал он.

В то же время, он считает, что зимой "мишенями российских ракет могут стать и станут предприятия и инфраструктура, которые обеспечивают людей теплом и электричеством". Потому президент призывает партнеров помочь Украине с системами противовоздушной обороны.

Зеленский также заявил, что Украина может увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны.

"Мы уже экспортируем электричество нашим соседям, которое помогает замещать грязные российские энергоресурсы, и легко можем увеличить экспорт как минимум до двух с половиной гигаватт, а потом еще больше…. Но для этого нужно, чтобы российские военные убрались с территории Запорожской АЭС. Это фундаментальный европейский интерес сейчас, сейчас перед зимой", - сказал он.