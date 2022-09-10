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Форум YES: Резніков відповів західним партнерам про умови переговорів з Росією

"Європейська правда"Субота, 10 вересня 2022, 23:35
Олексій Резніков, фото Getty Images

Київ не сприймає рекомендації західних партнерів до Києва почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.

Про це йдеться у статті Європейської правди "Ялта близько, переговорів з РФ не буде" про форум Yalta European Strategy, що таємно відбувся у Києві.

Як з’ясувала ЄП, днями під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним.

Під час форуму YES кілька українських посадовців публічно заперечили таку можливість, хоча не стали визнавати, від якого з партнерів надходили такі рекомендації.

"Ми (за час війни) навчилися багато чому, і в тому числі навчилися не довіряти будь-яким розмовам про мир, які нам пропонують партнери", - сказав, зокрема, міністр оборони Олексій Резніков.

Окрім того, Резніков уточнив позицію України умови початку переговорів з РФ, додавши, що це – нова позиція. Київ вже не погодиться на те, що він сам пропонував росіянам раніше.

"Я відкрию таємницю... (На переговорах у Білорусі та у Стамбулі -ЄП) ми говорили росіянам: для того, щоб далі проводити перемовини та домовлятися, ви маєте вивести війська станом на 23 лютого. Тоді це було можливе. Але тепер вони пройшли не одну точку неповернення і такий варіант вже давно не є можливим",- заявив він.

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Тепер у Києві вимагають повної деокупації Донбасу та Криму. "Варіантів "на 24 лютого" вже не існує. На 1 грудня 1991 року. Go out",- підсумував Резніков.

Детальніше про це читайте у статті "Ялта близько, переговорів з РФ не буде". Як Зеленський відповів США на таємному форумі YES.

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Теми: РезніковпереговоривійнаРосія
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