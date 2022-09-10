Форум YES: Резников ответил западным партнерам об условиях переговоров с Россией

Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров в Киев начать мирные переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Об этом говорится в статье Европейской правды "Ялта близко, переговоров с РФ не будет" о тайно состоявшемся в Киеве форуме Yalta European Strategy.

Как выяснила ЕП, во время недавнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен привез послание от Джо Байдена о необходимости начать переговоры с Путиным.

Во время форума YES несколько украинских чиновников публично отбросили ​​возможность таких переговоров, хотя не стали признавать, от какого из партнеров поступали такие рекомендации.

"Мы (за время войны) научились многому, и в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры", - сказал, в частности, министр обороны Алексей Резников.

Кроме того, Резников уточнил позицию Украины об условиях начала переговоров с РФ, добавив, что это новая позиция. Киев уже не согласится с тем, что он сам предлагал россиянам раньше.

"Я открою тайну... (На переговорах в Беларуси и Стамбуле-ЕП) мы говорили россиянам: для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 . Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен",- заявил он.

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Теперь в Киеве требуют полной деоккупации Донбасса и Крыма. "Вариантов "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out", - подытожил Резников.

Детальнее об этом читайте в статье "Ялта близко, переговоров с РФ не будет". Как Зеленский ответил США на секретном форуме YES.