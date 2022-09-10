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Переговори з РФ наразі неможливі – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 23:55
Переговори з РФ наразі неможливі – Зеленський
Зеленський на форумі YES, фото ОП

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

Джерело: Зеленський під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть".

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Деталі: Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі", – сказав він.

Як зауважив президент, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, а тоді можна буде говорити про дипломатію.

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"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський.

Теми: Зеленськийпереговори
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