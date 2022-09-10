Переговоры с РФ пока невозможны – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ о завершении войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Источник: Зеленский во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят".

Детали: Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут сдерживать свои обещания.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал он.

Как заметил президент, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, а потом можно будет говорить о дипломатии.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать обратно чужую землю. Тогда мы можем говорить, по крайней мере, о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", – пояснил Зеленский.