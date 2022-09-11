Сумщина: Росіяни гатили з мінометів і САУ, є руйнування

Росіяни за день гатили по п’яти громадах Сумської області – обійшлося без людських втрат, але є руйнування.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: По Миколаївській сільській громаді вранці був артобстріл, 3 прильоти.

По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометний обстріл − 4 прильоти, а згодом росіяни стріляли з артилерії − 13 прильотів. Пізніше, внаслідок обстрілу з мінометів (6 прильотів) зайнялася стерня на полі площею близько 2 га.

У Середино-Будській громаді було 2 прильоти з 120-мм міномету та обстріл з АГС (станковий автоматичний гранатомет) − 15 прильотів. 16 прильотів із САУ. Пошкоджено приватний житловий будинок, вікна сусіднього будинку. Пошкоджена електромережа, побиті городи та автівка.

Великописарівська громада: 5 прильотів з артилерії.

По Есманській громаді зі сторони РФ прилетіло 4 міни.