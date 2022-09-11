Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: Росіяни гатили з мінометів і САУ, є руйнування

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 00:45
Сумщина: Росіяни гатили з мінометів і САУ, є руйнування
ФОТО: GETTY

Росіяни за день гатили по п’яти громадах Сумської області – обійшлося без людських втрат, але є руйнування.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: По Миколаївській сільській громаді вранці був артобстріл, 3 прильоти.

Реклама:

По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометний обстріл − 4 прильоти, а згодом росіяни  стріляли з артилерії − 13 прильотів. Пізніше, внаслідок обстрілу з мінометів (6 прильотів) зайнялася стерня на полі площею близько 2 га.

У Середино-Будській громаді було 2 прильоти з 120-мм міномету та обстріл з АГС (станковий автоматичний гранатомет)  − 15 прильотів. 16 прильотів із САУ.  Пошкоджено приватний житловий будинок, вікна сусіднього будинку. Пошкоджена електромережа, побиті городи  та автівка.

Великописарівська громада: 5 прильотів з артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громаді зі сторони РФ прилетіло 4 міни.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
Усі новини...
Реклама: