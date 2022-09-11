Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: Россияне гатили из минометов и САУ, есть разрушения

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 00:45
Сумщина: Россияне гатили из минометов и САУ, есть разрушения
ФОТО: GETTY

Россияне за день били по пяти громадам Сумской области – обошлось без человеческих потерь, но есть разрушения.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: По Николаевской сельской громаде утром был артобстрел, 3 прилета.

Реклама:

По Краснопольской громаде враг совершил минометный обстрел – 4 прилета, а впоследствии россияне стреляли из артиллерии – 13 прилетов. Позже, в результате обстрела из минометов (6 прилетов) загорелась стерня на поле площадью около 2 га.

В Середино-Будской громаде было 2 прилета из 120-мм миномета и обстрел из АГС (станковый автоматический гранатомет) - 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. Поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, разбиты огороды и автомобиль.

Великописаревская громада: 5 прилетов из артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

По Эсманской громаде со стороны РФ прилетело 4 мины.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Сумская область
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: