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Сумщина: Россияне гатили из минометов и САУ, есть разрушения

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

Россияне за день били по пяти громадам Сумской области – обошлось без человеческих потерь, но есть разрушения.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: По Николаевской сельской громаде утром был артобстрел, 3 прилета.

По Краснопольской громаде враг совершил минометный обстрел – 4 прилета, а впоследствии россияне стреляли из артиллерии – 13 прилетов. Позже, в результате обстрела из минометов (6 прилетов) загорелась стерня на поле площадью около 2 га.

В Середино-Будской громаде было 2 прилета из 120-мм миномета и обстрел из АГС (станковый автоматический гранатомет) - 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. Поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, разбиты огороды и автомобиль.

Великописаревская громада: 5 прилетов из артиллерии.

По Эсманской громаде со стороны РФ прилетело 4 мины.

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Темы: Сумская областьвойна
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