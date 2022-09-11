Сумщина: Россияне гатили из минометов и САУ, есть разрушения
Россияне за день били по пяти громадам Сумской области – обошлось без человеческих потерь, но есть разрушения.
Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий
Детали: По Николаевской сельской громаде утром был артобстрел, 3 прилета.
По Краснопольской громаде враг совершил минометный обстрел – 4 прилета, а впоследствии россияне стреляли из артиллерии – 13 прилетов. Позже, в результате обстрела из минометов (6 прилетов) загорелась стерня на поле площадью около 2 га.
В Середино-Будской громаде было 2 прилета из 120-мм миномета и обстрел из АГС (станковый автоматический гранатомет) - 15 прилетов. 16 прилетов из САУ. Поврежден частный жилой дом, окна соседнего дома. Повреждена электросеть, разбиты огороды и автомобиль.
Великописаревская громада: 5 прилетов из артиллерии.
По Эсманской громаде со стороны РФ прилетело 4 мины.