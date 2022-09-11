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РФ випустила ракету по Дніпру, з "Градів" обстріляла Нікополь, є поранені

Анастасія КалатурНеділя, 11 вересня 2022, 07:37
РФ випустила ракету по Дніпру, з Градів обстріляла Нікополь, є поранені
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

За ніч росіяни вдарили по Дніпру та Нікополю, четверо людей отримали поранення.

Джерело: голова ОДА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Деталі:  По середмістю Дніпра росіяни скерували ракету. Зазначається, що вдарили прямо по житловому кварталу. Поранений 72-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.  

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Нікополь обстріляли тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії. Постраждали троє людей - двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні, їхній стан середньої тяжкості. Понівечені 35 багатоповерхових та приватних будинків, кілька навчальних закладів, амбулаторія, об’єкт промислової інфраструктури, автівки, газогони та лінії електропередач.

Також росіяни обстріляли   Марганецьку громаду, але там, попередньо, без поранених та руйнувань.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосія
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