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РФ выпустила ракету по Днепру, из "Градов" обстреляла Никополь, есть раненые

Анастасия КалатурВоскресенье, 11 сентября 2022, 07:37
РФ выпустила ракету по Днепру, из Градов обстреляла Никополь, есть раненые
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

За ночь россияне ударили по Днепру и Никополю, четыре человека получили ранения.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: На центр города Днепра россияне направили ракету. Отмечается, что ударили прямо по жилому кварталу. Раненый 72-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушение админпостроек, магазинов, рынка, складов и жилых домов.

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Никополь обстреляли трижды за ночь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Мужчины в больнице, их состояние средней тяжести. Изувечены 35 многоэтажных и частных домов, несколько учебных заведений, амбулатория, объект промышленной инфраструктуры, автомобили, газопроводы и линии электропередач.

Также россияне обстреляли Марганецкую громаду, но там, предварительно, без раненых и разрушений.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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