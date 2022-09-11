Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Контрнаступ ЗСУ: росіяни втратили ще 400 вояк та десятки одиниць техніки

Роман ПетренкоНеділя, 11 вересня 2022, 09:28
Контрнаступ ЗСУ: росіяни втратили ще 400 вояк та десятки одиниць техніки
російський танк, фото генштабу

Російські окупанти за добу втратили 400 своїх вояк, 33 броньовані машини та 18 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2154 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
  • артилерійських систем – 1263 (+4) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 242 (+3) од,
  • гелікоптерів – 213 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 216 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Теми: Збройні силивійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Збройні сили
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: