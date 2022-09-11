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Контрнаступ ЗСУ: росіяни втратили ще 400 вояк та десятки одиниць техніки

Роман ПетренкоНеділя, 11 вересня 2022, 09:28
російський танк, фото генштабу

Російські окупанти за добу втратили 400 своїх вояк, 33 броньовані машини та 18 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 52650 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2154 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4617 (+33) од,
  • артилерійських систем – 1263 (+4) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+0) од,
  • літаків – 242 (+3) од,
  • гелікоптерів – 213 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 216 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3445 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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Теми: Збройні силивійнаГенштаб
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