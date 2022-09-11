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Контрнаступление ВСУ: россияне потеряли еще 400 солдат и десятки единиц техники

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 09:28
российский танк, фото генштаба

Российские оккупанты за сутки потеряли 400 своих солдат, 33 бронированные машины и 18 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 52650 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2154 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед,
  • артиллерийских систем – 1263 (+4) ед,
  • РСЗО – 311 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,
  • самолетов – 242 (+3) ед,
  • вертолетов – 213 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
  • крылатые ракеты ‒ 216 (+1),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед,
  • специальная техника – 117 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.

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Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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