Контрнаступление ВСУ: россияне потеряли еще 400 солдат и десятки единиц техники
Воскресенье, 11 сентября 2022, 09:28
Российские оккупанты за сутки потеряли 400 своих солдат, 33 бронированные машины и 18 танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 52650 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2154 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед,
- артиллерийских систем – 1263 (+4) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,
- самолетов – 242 (+3) ед,
- вертолетов – 213 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
- крылатые ракеты ‒ 216 (+1),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3445 (+19) ед,
- специальная техника – 117 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.