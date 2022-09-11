Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: Росія бреше про вивезення зерна з України, щоб відвести від себе провину

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 09:35

Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню в неї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Британії, оприлюдненому в неділю.

Там нагадують, що 7 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

Реклама:

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", – зазначають у британській розвідці.

За її оцінкою, українські війська за останню добу продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Там теж вважають, що Росія, ймовірно, вивела підрозділи з регіону, водночас кажуть про бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм.

Нагадаємо, під час виступу на Східному економічному форумі 7 вересня президент Росії Владімір Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам". Також він заявив, що обговорить з Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на це відповів, що дві третини українського зерна, вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Кулеба зазначив, що відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" призвело до зниження цін на ринку продовольства.

Теми: Велика Британіярозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
Усі новини...
Реклама: