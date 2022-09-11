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Британська розвідка: Росія бреше про вивезення зерна з України, щоб відвести від себе провину

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 09:35

Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню в неї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Британії, оприлюдненому в неділю.

Там нагадують, що 7 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України "зерновим коридором", було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

"Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії", – зазначають у британській розвідці.

За її оцінкою, українські війська за останню добу продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Там теж вважають, що Росія, ймовірно, вивела підрозділи з регіону, водночас кажуть про бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм.

Нагадаємо, під час виступу на Східному економічному форумі 7 вересня президент Росії Владімір Путін заявив, що тільки 2 з 87 кораблів були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яка передбачає допомогу "найбільш потребуючим країнам". Також він заявив, що обговорить з Ердоганом обмеження напрямків вивезення зерна з України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на це відповів, що дві третини українського зерна, вже відправлені через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Кулеба зазначив, що відновлення українського продовольчого експорту через "зерновий коридор" призвело до зниження цін на ринку продовольства.

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Теми: Велика Британіярозвідка
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