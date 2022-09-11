Британская разведка: Россия лжет о вывозе зерна из Украины, чтобы отвести от себя вину

Россия осуществляет сознательную кампанию по дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление своему вторжению в нее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Британии, обнародованном в воскресенье.

Там напоминают, что 7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины "зерновым коридором", было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть была поставлена ​​в страны ЕС.

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"Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии", – отмечают в британской разведке.

По ее оценке, украинские войска за последние сутки продолжали добиваться значительных успехов в Харьковской области. Там тоже считают, что Россия, вероятно, вывела подразделения из региона, в то же время говорят о боях вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм.

Напомним, что, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, которая предусматривает помощь "наиболее нуждающимся странам". Также он заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна, уже отправленного через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Кулеба отметил, что возобновление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" привело к снижению цен на рынке продовольствия.