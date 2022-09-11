Кулеба: Німецькі танки прийдуть в Україну, для цього рішення потрібен час

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Німеччина зрештою дозволить постачання своїх танків Україні, але тамтешньому уряду потрібен час, щоб пройти еволюцію до ухвалення такого рішення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив у суботу на пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Києві.

Глава МЗС наголосив, що Україна вдячна Німеччині за системи Gepard та ракетні системи залпового вогню MARS.

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"Ми бачимо, що, загалом, німецький уряд ухвалювати приймати ці рішення, але це займає дуже багато часу. Я переконаний, що і німецькі танки в результаті поставлятимуться в Україну, просто німецькому уряду – і тут я не думаю, що проблема в позиції МЗС – потрібен час, щоб пройти еволюцію до ухвалення такого рішення", – зазначив Кулеба.

"За звичайних обставин ми б були не проти і могли б чекати, але щодня, поки в Берліні хтось думає, радиться, консультується про те, давати танки чи не давати, коли давати Iris, в Україні хтось гине через те, що танк не приїхав, через те, що танк не зміг вийти на позицію та підтримати наших військових", – додав він.

Своєю чергою Анналена Бербок додала, що системи Iris постачатимуть до України найближчими тижнями.

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"Зенітні самохідні установки Gepard вже поставлялися, і ще 10 поставлятимуться. Це центральне питання – як ми продовжуватимемо це робити, ми хочемо поговорити про це з партнерами. Наше МЗС дуже активно починає говорити про те, щоб постачати саме радянські танки", – додала вона.

Нагадаємо, 10 вересня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибула до Києва. Під час візиту до Великої Димерки під Києвом вона пообіцяла Україні подальшу допомогу з розмінуванням.