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Кулеба: Немецкие танки придут в Украину, для этого решения нужно время

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 10:19

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Германия в конечном счете разрешит поставки своих танков Украине, но тамошнему правительству нужно время, чтобы пройти эволюцию до принятия такого решения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Кулеба заявил в субботу на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве.

Глава МИД подчеркнул, что Украина благодарна Германии за системы Gepard и ракетные системы залпового огня MARS.

"Мы видим, что, в общем-то, немецкое правительство принимать принимать эти решения, но это занимает очень много времени. Я убежден, что и немецкие танки в результате будут поставляться в Украину, просто немецкому правительству – и здесь я не думаю, что проблема в позиции МИД – нужно время, чтобы пройти эволюцию до принятия такого решения", – отметил Кулеба.

"При обычных обстоятельствах мы бы были не против и могли бы ждать, но каждый день, пока в Берлине кто-то думает, советуется, консультируется о том, давать танки или не давать, когда давать Iris, в Украине кто-то погибает из-за того, что танк не приехал, из-за того, что танк не смог выйти на позицию и поддержать наших военных", – добавил он.

В свою очередь Анналена Бербок добавила, что системы Iris будут поставлять в Украину в ближайшие недели.

"Зенитные самоходные установки Gepard уже поставлялись, и еще 10 будут поставляться. Это центральный вопрос – как мы будем продолжать это делать, мы хотим поговорить об этом с партнерами. Наш МИД очень активно начинает говорить о том, чтобы поставлять именно советские танки", – добавила она. .

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Напомним, 10 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок во второй раз с начала полномасштабного вторжения прибыла в Киев. Во время визита в Большую Дымерку под Киевом она пообещала Украине дальнейшую помощь с разминированием.

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