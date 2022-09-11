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До кордону 50 км: Залужний розповів про успіхи контрнаступу

Роман ПетренкоНеділя, 11 вересня 2022, 12:01
До кордону 50 км: Залужний розповів про успіхи контрнаступу
усі фото залужного

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав світлини з роботи підрозділів, які беруть участь в деокупації українських територій.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Збройні сили продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

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На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км.

На цих світлинах - результати роботи кількох підрозділів Збройних сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

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Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ".

Нагадаємо: Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила з квітня, повідомляють американські аналітики.

Теми: ЗалужнийЗбройні силидеокупаціяХарківська область
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