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До границы 50 км: Залужный рассказал об успехах контрнаступления

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 12:01
До границы 50 км: Залужный рассказал об успехах контрнаступления
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Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный показал фотографии с работы подразделений, участвующих в деоккупации украинских территорий.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Вооруженные силы продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины.

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На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км.

На этих фотографиях – результаты работы нескольких подразделений Вооруженных сил. В тесном взаимодействии они освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

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Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск".

Напомним: Украина освободила больше территорий за 5 дней, чем Россия захватила с апреля, сообщают американские аналитики.

Темы: ЗалужныйВооруженные силыдеоккупацияХарьковская область
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