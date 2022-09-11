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Дальні бомбардувальники РФ вдарили по Україні ракетами Х-22

Валентина РоманенкоНеділя, 11 вересня 2022, 12:11
Юрій Ігнат

Росіяни в неділю завдали ракетного удару по Україні з дальної авіації, дані уточнюються.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострову і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави.

Є деяка інформація, що там пролунали вибухи, але вона потребує підтвердження, бо це буквально хвилини тому.

Ще раз нагадуємо всім, що загроза (ракетних ударів –ред.) нікуди не ділася. Те, що наші воїни звільняють землю – це гарні новини, але ще далеко не перемога. Ворог постійно буде нас тероризувати ракетними атаками.

На жаль, поки що дістати ті літаки (дальні російські бомбардувальники –ред.) засобів у нас немає, але переконаний, що вони будуть. І тоді вже будемо трохи легше дихати".

Деталі: В неділю 11 вересня близько полудня по всій України оголошувалась повітряна тривога.

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Теми: війна
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