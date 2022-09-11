Дальние бомбардировщики РФ ударили по Украине ракетами Х-22

Россияне в воскресенье нанесли ракетный удар по Украине из дальней авиации, данные уточняются.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут предположительно атаковали и южные регионы нашего государства.

Реклама:

Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад.

Еще раз напоминаем всем, что угроза (ракетных ударов – ред.) никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю – это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками.

К сожалению, пока достать эти самолеты (дальные российские бомбардировщики – ред.) средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В воскресенье 11 сентября около полудня по всей Украине объявлялась воздушная тревога.