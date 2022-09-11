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Air Moldova готова через суд добитися відновлення рейсів до Москви

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 13:26
Фото: Airliners

Молдовська авіакомпанія Air Moldova в неділю повідомила про призупинення продажу квитків на рейс до Москви, який мав початися з 1 жовтня, відповідно до рішення регулятора цивільної авіації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву перевізника.

"Орган цивільної авіації 10 вересня видав операційну директиву №06, яка забороняє здійснення повітряних операцій у повітряному просторі Росії національними авіаоператорами. Таким чином, Air Moldova не зможе здійснювати польоти до Москви та з неї з 1 жовтня, як це анонсувалося раніше", – зазначається в повідомленні.

Перевізник зазначив, що у зв’язку з цим призупиняє продаж квитків на рейс до Москви, а пасажирам запропонував повернути кошти.

"Надалі авіакомпанія Air Moldova зв'яжеться з Органом цивільної авіації для вирішення ситуації щодо документів, на які посилається дана директива. Якщо вирішити цю проблему з Органом не вдасться, залишаємо за собою право звернутися до суду", – додали в Air Moldova.

З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

Раніше Air Moldova анонсувала відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви. Віцепрем'єр Молдови Андрей Спину назвав безвідповідальним рішення авіакомпанії про відновлення рейсу Кишинів-Москва.

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Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.

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Теми: Молдова
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