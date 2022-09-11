Air Moldova готова через суд добиться возобновления рейсов в Москву

Молдовская авиакомпания Air Moldova в воскресенье сообщила о приостановке продажи билетов на рейс в Москву, который должен был начаться с 1 октября, согласно решению регулятора гражданской авиации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление перевозчика.

"Орган гражданской авиации 10 сентября издал операционную директиву №06, которая запрещает осуществление воздушных операций в воздушном пространстве России национальными авиаоператорами. Таким образом, Air Moldova не сможет совершать полеты в Москву и с нее с 1 октября, как это анонсировалось ранее", – отмечается. в сообщении.

Перевозчик отметил, что в этой связи приостанавливает продажу билетов на рейс в Москву, а пассажирам предложил вернуть средства.

"В дальнейшем авиакомпания Air Moldova свяжется с Органом гражданской авиации для разрешения ситуации по документам, на которые ссылается данная директива. Если решить эту проблему с Органом не удастся, оставляем за собой право обратиться в суд", – добавили в Air Moldova.

С конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.

Ранее Air Moldova анонсировала возобновление с 1 октября авиарейсов в Москву. Вице-премьер Молдовы Андрей Спину назвал безответственным решение авиакомпании о возобновлении рейса Кишинев-Москва.

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Air Moldova была приватизирована в 2018 году, в период, когда фактическим руководителем Молдовы был ныне находящийся в розыске олигарх Влад Плахотнюк.