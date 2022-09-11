Кадиров зібрався до Путіна, якщо ситуація на війні не зміниться

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував "стратегію" Міноборони РФ і заявив, що "вийде на керівництво країни, щоб роз'яснити їм ситуацію", якщо у війні не буде змін.

Джерело: Кадиров у голосовому повідомленні у своєму телеграм-каналі, якого цитує "Новая газета"

Пряма мова Кадирова: "Якщо сьогодні-завтра не буде внесено змін до проведення "спеціальної військової операції", я змушений виходити на керівництво країни, Міноборони, щоб роз'яснити їм ситуацію на землі. Вона дуже цікава".

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Деталі: При цьому він пообіцяв, що всі залишені міста повернуться під контроль російських військ і що "там уже знаходяться наші люди, хлопці, спеціально підготовлені для цієї роботи, готові виїхати ще 10 тисяч бійців, і ми найближчим часом дійдемо до Одеси".

Кадиров також повідомив, що зустрінеться з військовими кореспондентами та обговорить з ними, що таке патріотизм, бо "вони мають заплющувати очі на дрібниці та проявити патріотизм".

Ще він образився на те, що російська влада приховувала "інформацію про відведення військ".

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