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Кадыров собрался к Путину, если ситуация на войне не поменяется

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 13:35
ВЛАДИМИР ПУТИН И РАМЗАН КАДЫРОВ. ФОТО KREMLIN.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал "стратегию" Минобороны РФ и заявил, что "выйдет на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию", если в войне не будет изменений.

Источник: Кадыров в голосовом сообщении в своем телеграм-канале, которого цитирует "Новая газета"

Прямая речь Кадырова: "Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение "специальной военной операции", я буду вынужден выходить на руководство страны, Минобороны, чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Она очень интересная".

Детали: При этом он пообещал, что все оставленные города вернутся под контроль российских войск и что "там уже находятся наши люди, ребята, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы".

Кадыров также сообщил, что встретится с военными корреспондентами и обсудит с ними, что такое патриотизм, потому что "они должны закрывать глаза на мелочи и проявить патриотизм".

Еще он обиделся на то, российские власти скрывали "информацию об отводе войск".

Напомним: Украина освободила больше территорий за 5 дней, чем Россия захватила с апреля, сообщают американские аналитики.

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Темы: КадыровПутинРосcиявойна
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