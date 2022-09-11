Окупанти планують новий обстріл ЗАЕС – розвідка
Неділя, 11 вересня 2022, 14:13
Російські окупанти запланували черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції, повідомляє українська військова розвідка.
Джерело: ГУР
Деталі: За даними розвідки, командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції.
Окупанти планують звинуватити в цьому Україну.
Дослівно: "Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14.00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження".
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