Окупанти планують новий обстріл ЗАЕС – розвідка

Російські окупанти запланували черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції, повідомляє українська військова розвідка.

Джерело: ГУР

Деталі: За даними розвідки, командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції.

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Окупанти планують звинуватити в цьому Україну.

Дослівно: "Отримано інформацію, що підрозділам 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14.00 зайти в укриття і перебувати там до "особливого розпорядження".