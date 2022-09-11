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Оккупанты планируют новый обстрел ЗАЭС – разведка

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 14:13
Оккупанты планируют новый обстрел ЗАЭС – разведка
заэс, фото getty

Российские оккупанты запланировали очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции, сообщает украинская военная разведка.

Источник: ГУР

Детали: По данным разведки, командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции.

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Оккупанты планируют обвинить в этом Украину.

Дословно: "Получена информация, что подразделениям 94 дивизии росгвардии, дислоцирующейся на территории ЗАЭС, поступила команда в 14.00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения".

Темы: ЗАЭСразведкавойнаобстрел
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