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Кулеба: Найкраще місце для розмов із Путіним – поле бою

"Європейська правда"Неділя, 11 вересня 2022, 14:17
Кулеба: Найкраще місце для розмов із Путіним – поле бою
Дмитро Кулеба. фото з його Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи бажання президента Франції Емманюеля Макрона залишати відкритими канали зв’язку з Владіміром Путіним, заявив, що найкращий спосіб вести з ним переговори – це на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив в інтерв’ю Le Journal du dimanche.

"Президент Макрон має право вирішувати, з ким говорити. Однак досвід нам показав, що найкраще місце для обговорень із Путіним – це поле бою", – наголосив глава МЗС України.

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"Путіну ви завжди можете телефонувати, це не принесе результатів. Це не має сенсу, бо він – брехун, і я гадаю, що Емманюель Макрон це знає. Я пам’ятаю надзвичайні зусилля, які він здійснив перед війною, щоб запобігти конфлікту. Не спрацювало. Нічого не вказує, що Путін відтоді змінив свою думку чи готовий до переговорів", – додав він.

Водночас Дмитро Кулеба погоджується з твердженням французького президента про те, що "в правильний час" Україна може з Росією укласти мир шляхом переговорів.

"Будь-яка війна завершується дипломатією. Ще належить побачити, за яких умов ми підійдемо до цього моменту. В особі переможця? Чи переможеного? Ось що має значення. Ми хочемо сидіти за столом переговорів у становищі переможця. А це вирішується на полі бою", – сказав він.

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Як відомо, Емманюель Макрон навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вважав за необхідне продовжувати говорити з Путіним. Через це президента Франції не раз критикували.

На початку серпня у Кремлі заявили, що РФ розглядає Францію як недружню державу, і дискусії між двома лідерами "не потрібні".

Теми: МЗСвійнаРосія
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