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Кулеба: Лучшее место для разговоров с Путиным – поле боя

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 14:17
Кулеба: Лучшее место для разговоров с Путиным – поле боя
Дмитрий Кулеба. фото с его Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя желание президента Франции Эмманюэля Макрона оставлять открытыми каналы связи с Владимиром Путиным, заявил, что лучший способ вести с ним переговоры – это на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил в интервью Le Journal du dimanche.

"Президент Макрон имеет право решать с кем говорить. Однако опыт нам показал, что лучшее место для обсуждений с Путиным – это поле боя", – подчеркнул глава МИД Украины.

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"Путину вы всегда можете звонить по телефону, это не принесет результатов. Это не имеет смысла, потому что он – лжец, и я думаю, что Эмманюэль Макрон это знает. Я помню чрезвычайные усилия, которые он предпринял перед войной, чтобы предотвратить конфликт. сработало. Ничего не указывает, что Путин с тех пор изменил свое мнение или готов к переговорам", – добавил он.

В то же время Дмитрий Кулеба согласен с утверждением французского президента о том, что "в правильное время" Украина может с Россией заключить мир путем переговоров.

"Любая война завершается дипломатией. Еще предстоит увидеть, при каких условиях мы подойдем к этому моменту. В лице победителя? Или побежденного? Вот что имеет значение. Мы хотим сидеть за столом переговоров в положении победителя. А это решается на поле боя" , – сказал он.

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Как известно, Эмманюэль Макрон даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину счел необходимым продолжать говорить с Путиным. Поэтому президента Франции не раз критиковали.

В начале августа в Кремле заявили, что РФ рассматривает Францию ​​как недружественное государство, и дискуссии между двумя лидерами "не нужны".

Темы: МИДвойнаРосcия
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