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"Україна добре знає, що таке тероризм, і співчуває США": Зеленський згадав про 9/11

Валентина РоманенкоНеділя, 11 вересня 2022, 14:36
9/11 фото з Вікіпедії

Президент Володимир Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня наголосив, що Україна добре знає, що таке тероризм і співчуває американському народу.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один з найтрагічніших в історії США та світу.

Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові. Тероризм – зло, якому не місце в сучасному світі!"

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Теми: тероризмСША
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