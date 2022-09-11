"Україна добре знає, що таке тероризм, і співчуває США": Зеленський згадав про 9/11

Президент Володимир Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня наголосив, що Україна добре знає, що таке тероризм і співчуває американському народу.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні віддаємо шану пам’яті жертв терактів 11.09.2001. Цей день – один з найтрагічніших в історії США та світу.

Україна, яка щодня зазнає ракетних обстрілів, добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народові. Тероризм – зло, якому не місце в сучасному світі!"