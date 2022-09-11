Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Украина хорошо знает, что такое терроризм, и сочувствует США": Зеленский вспомнил о 9/11

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 14:36
Украина хорошо знает, что такое терроризм, и сочувствует США: Зеленский вспомнил о 9/11
9/11 фото из Википедии

Президент Владимир Зеленский в день памяти жертв теракта в США 11 сентября подчеркнул, что Украина хорошо знает, что такое терроризм и сочувствует американскому народу.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Сегодня чтим память жертв терактов 11.09.2001. Этот день – один из самых трагических в истории США и мира.

Реклама:

Украина, ежедневно подвергающаяся ракетным обстрелам, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм – зло, которому не место в современном мире!"

Темы: терроризмСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
терроризм
Группу Вагнера в Британии признают террористической организацией вскоре – СМИ
Зеленский: Защитники дадут "ощутимый ответ" России на теракт в Чернигове
Норвежский террорист Брейвик снова жалуется на тюрьму
Последние новости
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
Все новости...
Реклама: