"Украина хорошо знает, что такое терроризм, и сочувствует США": Зеленский вспомнил о 9/11

Президент Владимир Зеленский в день памяти жертв теракта в США 11 сентября подчеркнул, что Украина хорошо знает, что такое терроризм и сочувствует американскому народу.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Сегодня чтим память жертв терактов 11.09.2001. Этот день – один из самых трагических в истории США и мира.

Украина, ежедневно подвергающаяся ракетным обстрелам, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм – зло, которому не место в современном мире!"