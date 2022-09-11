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"Украина хорошо знает, что такое терроризм, и сочувствует США": Зеленский вспомнил о 9/11

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 14:36
9/11 фото из Википедии

Президент Владимир Зеленский в день памяти жертв теракта в США 11 сентября подчеркнул, что Украина хорошо знает, что такое терроризм и сочувствует американскому народу.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Сегодня чтим память жертв терактов 11.09.2001. Этот день – один из самых трагических в истории США и мира.

Украина, ежедневно подвергающаяся ракетным обстрелам, хорошо знает, что такое терроризм, и искренне сочувствует американскому народу. Терроризм – зло, которому не место в современном мире!"

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Темы: терроризмСША
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