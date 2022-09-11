Королівський парк попросив не лишати сендвічі й плюшеві іграшки в пам’ять про Єлизавету ІІ

Керівництво Грін-парку – одного з королівських парків Лондона – в неділю звернулося до відвідувачів із проханням не залишати в парку сендвічі й плюшевих ведмедиків на знак вшанування пам’яті Єлизавети ІІ.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву управління королівських парків Лондона.

"В інтересах екологічності просимо відвідувачів покладати лише органічний або такий, що розкладається, матеріал. Громадськість просять прибрати обгортку з квітів і викинути її у сміттєві баки", – зазначається в повідомленні.

Будь-які інші предмети, якими відвідувачі Грін-парку хочуть ушанувати пам’ять покійної королеви, працівники парку не дозволятимуть проносити. Це ж стосується і свічок. Виняток зробили лише для листівок і ярликів на букети, які час від часу будуть прибирати.

Після завершення поминальних заходів усі листівки і ярлики заберуть в окреме місце для зберігання. А квіти будуть перетворені на перегній, який використовуватимуть для догляду за королівськими парками.

Після смерті Єлизавети ІІ люди почали вшановувати її пам’ять, зокрема приносячи сендвічі з джемом і плюшевих ведмедиків. Це пов’язано з образом ведмедика Паддінґтона, відео за участі якого й королеви було оприлюднене до її платинового ювілею в липні.

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На ньому Єлизавета ІІ і Паддінґтон разом сидять за столом і п’ють чай, тоді як ведмедик постійно їсть сендвічі із джемом доти, доки їх узагалі не залишається.

Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.