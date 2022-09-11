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Королевский парк просит не оставлять сэндвичи и плюшевые игрушки в память о Елизавете II

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 15:22

Руководство Грин-парка – одного из королевских парков Лондона – в воскресенье обратилось к посетителям с просьбой не оставлять в парке сэндвичи и плюшевых мишек в знак памяти Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление управления королевских парков Лондона.

"В интересах экологичности просим посетителей возлагать только органический или разлагающийся материал. Общественность просят убрать обертку из цветов и выбросить ее в мусорные баки", – отмечается в сообщении.

Любые другие предметы, которыми посетители Грин-парка хотят почтить память покойной королевы, работники парка не будут позволять проносить. Это же касается и свечей. Исключение сделали только для открыток и ярлыков на букеты, которые время от времени будут убираться.

После завершения поминальных мер все листовки и ярлыки заберут в отдельное место для хранения. А цветы будут превращены в перегной, который будут использовать для ухода за королевскими парками.

После смерти Елизаветы II люди начали чтить ее память, в частности принося сэндвичи с джемом и плюшевых мишек. Это связано с образом мишки Паддингтона, видео с участием которого и королевы было обнародовано к ее платиновому юбилею в июле.

ВИДЕО ДНЯ

На видео Елизавета II и Паддингтон вместе сидят за столом и пьют чай, тогда как мишка постоянно ест сэндвичи с джемом до тех пор, пока их вообще не остается.

Как известно, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новым британским королем стал старший сын Елизаветы II, взявший себе тронное имя Чарльза III. Он стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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Темы: Великобритания
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