Президент Латвії розповів, якою бачить Україну після перемоги у війні

Україна після перемоги у війні з Росією стане однією з найпотужніших націй і важливою складовою європейської спільноти.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише "Європейська правда" із посиланням на УНІАН.

Левітс зауважив, що майбутній мир має бути укладений лише на умовах України та ґрунтуватися на міжнародному праві.

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"Я цілковито переконаний, що після війни, після української перемоги, Україна стане однією з найпотужніших європейських націй. Ми маємо підтримати Україну, зробити свій внесок в перемогу. Це наш спільний тягар", – сказав Левітс.

Він також підкреслив, що міцний і тривалий мир може настати тільки, ґрунтуючись на міжнародно визнаних цінностях і правах. Тому Левітс наголосив, що партнери не повинні підштовхувати Київ до якихось перемовин чи компромісу з Москвою.

"Я б не підтримував реальну політику в поганому розумінні, тобто політику капітулянства, поразки. Тому, що вона не веде до справжнього миру", – додав він.

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Форум YES пройшов у Києві у п'ятницю та суботу в закритому режимі. Президент Володимир Зеленський виступив на форму з промовою, а також взяв участь у панельній дискусії.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.