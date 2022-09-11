Президент Латвії розповів, якою бачить Україну після перемоги у війні

Україна після перемоги у війні з Росією стане однією з найпотужніших націй і важливою складовою європейської спільноти.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, пише "Європейська правда" із посиланням на УНІАН.

Левітс зауважив, що майбутній мир має бути укладений лише на умовах України та ґрунтуватися на міжнародному праві.

"Я цілковито переконаний, що після війни, після української перемоги, Україна стане однією з найпотужніших європейських націй. Ми маємо підтримати Україну, зробити свій внесок в перемогу. Це наш спільний тягар", – сказав Левітс.

Він також підкреслив, що міцний і тривалий мир може настати тільки, ґрунтуючись на міжнародно визнаних цінностях і правах. Тому Левітс наголосив, що партнери не повинні підштовхувати Київ до якихось перемовин чи компромісу з Москвою.

"Я б не підтримував реальну політику в поганому розумінні, тобто політику капітулянства, поразки. Тому, що вона не веде до справжнього миру", – додав він.

Форум YES пройшов у Києві у п'ятницю та суботу в закритому режимі. Президент Володимир Зеленський виступив на форму з промовою, а також взяв участь у панельній дискусії.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков на форумі заявив, що Київ не сприймає рекомендації західних партнерів почати "мирні" переговори з РФ і вимагає повної деокупації Донбасу і Криму.