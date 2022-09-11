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Президент Латвии рассказал, какой видит Украину после победы в войне

"Европейская правда"Воскресенье, 11 сентября 2022, 16:17
Президент Латвии рассказал, какой видит Украину после победы в войне
Эгилс Левитс, фото Getty Images

Украина после победы в войне с Россией станет одной из самых мощных наций и важной составляющей европейского сообщества.

Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Левитс отметил, что будущий мир должен быть заключен только на условиях Украины и основываться на международном праве.

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"Я полностью убежден, что после войны, после украинской победы, Украина станет одной из самых мощных европейских наций. Мы должны поддержать Украину, внести свой вклад в победу. Это наше общее бремя", – сказал Левитс.

Он также подчеркнул, что крепкий и длительный мир может наступить только, основываясь на международно признанных ценностях и правах. Поэтому Левитс подчеркнул, что партнеры не должны подталкивать Киев к каким-либо переговорам или компромиссу с Москвой.

"Я бы не поддерживал реальную политику в плохом понимании, то есть политику капитулянства, поражения. Потому что она не ведет к настоящему миру", - добавил он.

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Форум YES прошел в Киеве в пятницу и субботу в закрытом режиме. Президент Владимир Зеленский выступил на форму с речью, а также принял участие в панельной дискуссии.

Напомним, министр обороны Алексей Резников на форуме заявил, что Киев не воспринимает рекомендации западных партнеров начать "мирные" переговоры с РФ и требует полной деоккупации Донбасса и Крыма.

Темы: Латвия
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